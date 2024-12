Assemblée nationale: Les présidents des 14 commissions connus

Vendredi 6 décembre, les commissions du parlement sénégalais ont été installées par vote sous la supervision du président Malick NDIAYE. Après cette étape, les présidents des différentes commissions sont connus à la suite d’un vote.



La Commission des Finances et contrôle budgétaire est présidée par Cherif Ahmed DICKO et a comme rapporteur général Mady DANFAKHA.





La Commission des Affaires économiques est présidée par Abdou Karim SALL de Takku Wallu.



La Commission Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’habitat, de l’infrastructure et des transports a à sa tête Oumar SY.



La Commission Développement rurale avec Ibrahima MBODJ, la Commission Développement durable et de la transition écologique est présidée par Amy NDIAYE.



La Commission de l’Énergie et des ressources minérales présidée par Babacar NDIAYE.



La Commission des Lois et de la décentralisation, de travail et des droits humains avec des membres comme Alioune NDAO, Abdou MBOW, Thérèse FAYE, Aïssata TALL SALL, Tafsir THIOY est présidé par Me Abdoulaye TALL. La commission défense et sécurité présidée par Ibou GUEYE, la commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine avec Fatou DIOP CISSE.



La Commission Education, jeunesse sport et loisir dirigée par El Hadji GUEYE, la Commission culture et communication dirigée par Aliou SENE.



La Commission Santé, de la population, des affaires sociales et solidarité nationale dirigée par Khady SARR.



La Commission comptabilité et contrôle est dirigée par Abdoulaye SOW, la 14e dirigée Alioune NDAO est la Commission des délégations.













































































Walf