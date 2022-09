Assemblée nationale : « Macky peut régler notre problème! » (Mamadou Lamine Diallo)

Selon le député Mamadou Lamine Diallo, la tension entre les députés à l’assemblée n’est due qu'à un manque de confiance du pouvoir. Mais quoi qu’il puisse arriver, Mamadou Diallo pense qu’il va falloir que ces derniers trouvent une solution et nomme un président de l'Assemblée nationale.



« La présidente de séance aurait dû être là depuis le début et nous dire que le règlement intérieur, n’a jamais prévu le cas de quatre candidats », a-t-il déclaré. Pour lui aussi, le cas des ministres présents et la distribution d’enveloppes ne peut laisser sans réaction les membres de l’assemblée.



Face à cette situation, Mamadou Lamine Diallo propose aux ministres de démissionner de leur fonction de ministre étant donné que le cumul avec celui de député reste incompatible...