Assemblée nationale : Pape Demba Bitèye sermonne les députés de l'opposition et les invite à présenter des excuses au peuple sénégalais...

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 14 Septembre 2022 à 14:47

Le député élu du département de Kaolack et non moins directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer les pratiques et comportement indécents notés hier à l'Assemblée nationale lors de la séance d'ouverture et d'installation de la 14e législature.

Pour Pape Demba Bitèye, ce qui s'est passé à l'hémicycle hier, est à la limite inacceptable. C'est dans ce sens qu'il demandera aux parlementaires de présenter leurs excuses au peuple sénégalais.



"Ce qui s'est passé à l’Assemblée nationale est regrettable et inacceptable à la limite, c'est pourquoi en tant que parlementaire j'invite nos collègues députés à présenter leur excuses au peuple sénégalais. Nous sommes tous surpris de ce comportement des députés, surtout moi qui suis à ma première législature. Lorsque que je venais à l'Assemblée nationale, ce qui m'impressionne c'est la profondeur des débats.



Mais malheureusement, il n'y a pas eu de débat hier. Je pense que quand on a une proposition on peut la faire et ensuite écouter les autres explications parce que comme l'ont dit certains collègues, il n'y a rien à inventer ici. Il y a le règlement intérieur et la jurisprudence de l’Assemblée nationale et la pratique parlementaire. Mais ce qui s'est produit hier pouvait véritable être évité", a dénoncé Pape Demba Bitèye...

Mamadou Ndiaye