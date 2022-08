Assemblée nationale : Pape Diop et Nogaye Seck rejoignent le Groupe parlementaire de la majorité

PAPE Diop et Nogaye Seck rejoignent le groupe de la mouvance présidentielle. Ils permettent ainsi au Chef de l’Etat Macky Sall d’avoir la majorité requise pour davantage contrôler le parlement. La cohabitation est désormais derrière nous.



En effet, aucune coalition n’a obtenu la majorité absolue à l’issue de ces élections législatives du 31 juillet 2022.Une première dans l’histoire politique du Sénégal. Les deux coalitions Benno et YAW crient victoire en même temps en raison surtout de cette dynamique inédite perçue comme un vent de changement dans la gestion du pays. Benno bombe le torse tout en sachant qu’elle ne peut plus gouverner à sa guise sans l’opposition.



L’opposition aussi ragaillardie par un score jamais décroché, parle plutôt de cohabitation. Ce concept renié par les uns et invoqué par les autres apparait aujourd’hui comme une onde de choc dans un Sénégal où le régime hyper présidentialiste a fini de montrer ses limites.



Toutefois, la difficulté de la coalition Benno Bokk Yakaar est d’autant plus grande que si avec le jeu des alliances elle réussit à décrocher un député pour avoir la majorité absolue à 83, elle peut faire passer les lois ordinaires. L’équation des lois organiques demeure cependant car il faut une majorité qualifiée de 99 députés pour leur adoption.



Déjà, les députés Pape Diop et Nogaye Seck vont rejoindre le Groupe parlementaire de la majorité. De surcroit, Ahmeth Khalifa Niasse a annoncé hier à l’émission face to face de Aissatou Diop Fall que plusieurs députés élus sous la bannière de Wallu demeurent des députés du Président Macky Sall.



Ce qui fait que le Macky pourrait atteindre sous peu la majorité absolue (99) députés pour pouvoir faire passer des lois organiques à l’hémicycle,selon une source digne de foi.







































