Assises nationales de la presse : Ibrahima Lissa Faye sur l’absence du ministère de la Communication

La cérémonie de présentation du rapport général des Assises nationales de la presse s’est tenue sans la présence des autorités gouvernementales, notamment le ministère de la Communication. Une absence remarquée et largement pointée du doigt par des membres de la société civile, parmi lesquels l'ancien député Omar Sy et Elimane Haby Kane de EHK-Consulting. Ces derniers se sont désolés de cette absence et n'ont pas manqué de le signifier.



Face aux interrogations et aux critiques, Ibrahima Lissa Faye, membre du Comité de pilotage des Assises et coordonnateur de la Coordination des associations de presse (CAP) est monté au créneau pour apporter des explications sur "cet imbroglio institutionnel".



" Nous ne sommes pas là de gaité de coeur" dit-il faisant allusion à la salle de la fondation Friedrich Ebert qui a reçu l'activité en tant que partenaire.



Selon Ibrahima Lissa Faye, l’événement devait initialement être co-organisé avec le ministère de la Communication. "Nous étions partis sous l’option de co-organiser cette activité avec le ministère. Il était même convenu que le ministre préside la cérémonie d’ouverture", a-t-il déclaré. Des échanges de courriers et de réunions de travail avaient été menés en amont. Une dernière séance s’était tenue le vendredi précédent l’événement, dans les locaux du ministère en présence de la CAP et du partenaire GIZ. "Tout semblait ficelé", se désole le journaliste.



Poursuivant, il souligne qu’"à 20 he, nous avons reçu un message du ministère nous informant qu’ils se retirait de l'organisation et demandait le report de l'événement".



Face à cette demande soudaine, le Comité de pilotage a jugé le report irréaliste. "Nous avions déjà envoyé les invitations, et le partenaire GIZ avait réservé l’hôtel avec des engagements financiers. Annuler signifiait payer des pénalités", explique-t-il.



Avant de poursuivre : "Le Comité a donc pris ses responsabilités en maintenant l’organisation de l’événement. Nous avons décidé de poursuivre avec la CAP."



Pourquoi pas la Maison de la presse ?



Pour éviter tout risque d’entrave, les organisateurs ont renoncé à tenir la rencontre à la Maison de la presse, structure publique. "Par prudence, on a préféré ne pas aller là-bas. On ne voulait pas tenter le diable", confie Ibrahima Lissa Faye.



Pour lui, pas question de reculer : "Cela fait deux ans que nous travaillons sur ces assises. Le rapport est prêt depuis plus d’un an. Il était important de le restituer au public, quelles que soient les circonstances."



































