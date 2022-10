Association de malfaiteurs et vol en réunion: Des employés dérobent 70 millions de francs à Sitel Group

Le 21 juillet 2020, Vincent Couchard, directeur général de la société Sitel Group, a déposé une plainte à la Section de recherches pour des faits de vol contre son responsable des moyens généraux de l’entreprise, Ndiaw Macodou Fall. Il raconte qu’il avait été saisi par son informaticien d'un manque d'ordinateurs. Intrigué, il lui a demandé de faire des vérifications dans le stock. Après inventaire, son informaticien lui faisait savoir qu'il manquait 75 ordinateurs complets, avant de lui préciser, quelques jours plutôt, qu’il avait demandé àNdiaw Macodou Fall de vérifier le stock du matériel informatique, mais ce dernier n'avait pas donné suite à sa demande. Sans se décourager, le patron de Sitel a demandé à El Hadji Ba de visionner l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance du local abritant le matériel. Mais grande fut sa surprise lorsqu'au terme de ce visionnage, Ndiaw Macodou Fall a été clairement identifié en train de charger des ordinateurs dans des véhicules, à plusieurs reprises et à chaque fois, il était accompagné par l'agent de sécurité Mame Thierno Aby Sy. Mis devant le fait accompli, Ndiaw Macodou Fall reconnaît avoir subtilisé le matériel, avant d'appeler séance tenante son receleur, qui lui a fait savoir qu'il avait déjà écoulé le butin. Par la suite, son acolyte Mame Thierno Sy a reconnu avoir aidé Ndiaw Macodou Fall dans son forfait. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt le 29 juillet 2020 pour association de malfaiteurs, vol en réunion et effacement frauduleux de données informatiques. Attraits hier au tribunal correctionnel de Dakar, Ndaw Macodou Fall a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Revenant sur son modus opérandi, il précise qu'il prenait un chariot dans lequel il mettait les ordinateurs stockés dans le local du deuxième étage, avant de demander au vigile, Mame Thierno Sy de les transporter jusque dans un coin du garage. Ensuite, il appelait Ibrahima Diop ( son receleur) pour qu'il vienne les récupérer à bord véhicule, moyennant la somme de 100.000 Fcfa l'unité. A propos de la suppression des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la deuxième salle de contrôle qui lui est imputée, il prétend que les disques durs ont un problème de stockage et que c'est en installant les nouveaux, qu'il les a supprimés, par inadvertance.



Selon le parquet, les faits sont constants pour le délit de vol contre Ndiaye Macodou et de recel contre Ibrahima Diop. «Ce dernier dit être venu acheter des ordinateurs en se garant dans un coin du parking pour récupérer sa commande sans facture. Il payait après les avoir vendus. Le recel est constitué à son encontre», affirme le substitut du procureur qui a sollicité la relaxe en faveur de Mame Thierno Sy. A l’en croire, rien ne prouve que ce dernier ait participé à la soustraction frauduleuse. Par conséquent, il a requis 2 ans ferme contre Ndiaw Macodou Fall et 2 ans dont 6 mois ferme contre Ibrahima Diop. La défense a plaidé une application bienveillante de la loi. Délibéré le 10 novembre prochain.























