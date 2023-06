Association mondiale des grandes métropoles : Barthélémy Dias, premier africain élu président

La Région de Bruxelles-Capitale demeure du 12 au 15 juin 2023, le lieu de rencontre des experts urbains, des dirigeants de villes, des urbanistes et de nombreuses autres parties prenantes et acteurs venus du monde entier autour du Brussels Urban Summit (Sommet Urbain de Bruxelles).



Le fait marquant de ce Sommet a été, pour le Sénégal, l’élection du député-maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias. Il a été élu président de l'Association, par le Conseil d'Administration. Barthélémy Dias devient le premier Africain à être élu à ce poste, pour diriger cette grande association des gouvernements des grandes villes et métropoles du monde.



Ce sommet réunit pour la première fois, trois conférences internationales en un seul lieu : le 14e congrès mondial de Métropolis, la conférence annuelle d'Eurocities et le sixième sommet des Maires Champions de l'OCDE pour l'initiative de croissance inclusive.



Métropolis réunit les gouvernements de 145 grandes villes et aires métropolitaines mondiales, 60 maires en faveur de la croissance inclusive, 200 villes européennes de toutes tailles, 30 partenaires bilatéraux de la Région de Bruxelles-Capitale.



Le congrès mondial de Métropolis est le rendez-vous des principaux réseaux de villes unissant leurs forces pour répondre aux enjeux mondiaux, au moyen de solutions urbaines.



Plusieurs sommités mondiales participent à ce sommet, dont le maire de Dakar, Barthélémy Dias, Anne Hidalgo (Maire de Paris), Mansur Yavaş (Maire d'Ankara), Jaime Pumarejo (Maire de Barranquilla), Asmaa Rhlalou (Maire de Rabat), Balendra Shah (Maire de Katmandou), Emmanuel Serunjoji (Maire de Kawempe, Kampala), Fabian Mayer (Maire de Stuttgart), Sōichirō Takashima (Maire de Fukuoka), Karin Wanngård (Maire de Stockholm), Ricardo Rio (Maire de Braga), Susan Aitken (Maire de Glasgow), Kostas Bakoyannis (maire d'Athènes) et bien d'autres politiciens influents.











































