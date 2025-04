Attaque à Djinaky : l’armée en opérations de ratissage dans la zone des Palmiers

Des opérations de sécurisations ont été menées hier mercredi dans la zone des Palmiers (Casamance), suite à une attaque perpétrée par des assaillants armés, non identifiés qui ont emporté des téléphones portables et dépouillé des boutiques à Djinako dans la nuit du lundi au mardi.



Le Quotidien, qui rapporte l’information, révèle qu’un déploiement aérien appuyé par des actions au sol a été mené pour « neutraliser toute tentative de trouble de la quiétude des populations ».





Le journal indique, par ailleurs, qu’en menant ces opérations, il s’agit aussi pour l’armée, de neutraliser les assaillants ». Toujours selon le quotidien du groupe Avenir communication, ces opérations se poursuivront jusqu’à la frontière entre la Gambie et le Sénégal.











































