Attaque à la voiture-bélier à la Nouvelle-Orléans : la "piste terroriste" se précise

Le FBI enquête désormais sur une probable attaque terroriste après qu'un homme a délibérément foncé sur la foule avec un pick-up dans la nuit du réveillon, sur Bourbon Street, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans.



L'attaque a été effroyable : le véhicule a fauché des dizaines de passants faisant à ce stade au moins quinze morts, selon un dernier bilan et une trentaine de blessés.



Selon une cheffe de la police locale, Anne Kirkpatrick, le conducteur a essayé "d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait".





Qui était l'assaillant ?





L'homme à l'origine de l'attaque a été rapidement abattu par les policiers à l'issue d'une fusillade. Il a été rapidement identifié. Il s'agit d'un ancien militaire américain radicalisé. Shamsud-Din Jabbar, 42 ans, s'était converti à l'islam et était "inspiré" par les djihadistes du groupe Etat islamique dont un drapeau a été retrouvé par les enquêteurs à bord de son véhicule.



Dénonçant une "attaque ignoble", le président Joe Biden a précisé que l'assaillant avait "publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'Etat islamique" et qu'il avait un "désir de tuer".



Shamsud-Din Jabbar avait servi dans l'armée des Etats-Unis et avait notamment avec été déployé en Afghanistan de 2009 à 2010. Il avait terminé sa carrière avec le grade de sergent-chef, selon le ministère de la Défense.



Des engins explosifs retrouvés



Le FBI a par ailleurs indiqué que deux engins explosifs artisanaux avaient été retrouvés dans la voiture de l'assaillant mais aussi dans le quartier de Bourbon Street. Les engins ont û être désamorcés. Cette découverte laisse à penser que l'assaillant n'aurait pas agi seul et qu'il aurait agi avec de "potentiels complices". avaient été désamorcés.

Explosion suspecte à Las Vegas



Le président américain a également indiqué que les autorités cherchaient effectivement à savoir s'il y avait une "connexion" entre l'attaque à la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'une Tesla Cybertruck devant un hôtel Trump de Las Vegas qui a fait un mort et quelques blessés.



Les véhicules en cause dans les deux incidents avaient été loués par l'intermédiaire de la même application.



Le shérif de Las Vegas a déclaré qu'il s'agissait pour l'instant d'une "coïncidence (...) que nous devons continuer à examiner".



L'attaque de la Nouvelle-Orléans survient moins de trois semaines avant la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump qui a rapidement fait un lien entre l'affaire et l'immigration illégale bien que l'auteur soit né aux Etats-Unis.



L'attaque s'est produite à la veille d'un grand match de football américain universitaire, le Sugar Bowl, qui a finalement été reporté de 24 heures.