Attaque à la voiture sur le marché de Noël à Magdebourg : au moins quatre morts et 205 blessés

Au moins deux personnes ont été tuées et 60 autres blessées après qu'une voiture a foncé dans la foule d'un marché de Noël en plein air très fréquenté dans la ville de Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne,** dans ce que les autorités ont qualifié d'attaque délibérée.



Les deux personnes dont la mort a été confirmée sont un adulte et un enfant en bas âge, mais les autorités ont déclaré qu'il n'était pas possible d'exclure d'autres décès, car 15 personnes ont été gravement blessées.



Le conducteur a été arrêté sur les lieux peu après que la voiture a foncé sur le marché vers 19 heures, heure locale, alors qu'il grouillait de clients en période de fêtes.



Des images vérifiées publiées par l'agence de presse allemande dpa montrent l'arrestation du suspect sur une passerelle au milieu de la route.





Un policier qui se trouvait à proximité et qui pointait une arme de poing sur l'homme lui a crié dessus alors qu'il était allongé sur le ventre. D'autres policiers sont rapidement arrivés pour placer l'homme en garde à vue.



Le suspect est un médecin saoudien de 50 ans qui s'est installé en Allemagne en 2006, a déclaré Tamara Zieschang, ministre de l'Intérieur de l'État de Saxe-Anhalt, lors d'une conférence de presse.



Il exerçait la médecine à Bernburg, à environ 40 kilomètres au sud de Magdebourg.



"En l'état actuel des choses, il s'agit d'un attaquant isolé, de sorte qu'à notre connaissance, il n'y a plus de danger pour la ville", a déclaré le gouverneur de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, à la presse.



"Chaque vie humaine victime de cet attentat est une terrible tragédie et une vie humaine de trop".



Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a condamné l'attentat sur X, mais n'a pas mentionné le lien du suspect avec le royaume.



Samedi, on ne savait toujours pas ce qui avait poussé l'homme à foncer dans la foule dans la ville de Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne.



Ce violent incident a choqué la ville, amenant sa maire au bord des larmes et gâchant un événement festif qui fait partie d'une tradition allemande séculaire.



Il a également incité plusieurs autres villes allemandes à annuler leurs marchés de Noël du week-end par précaution et par solidarité avec la perte subie par Magdebourg.



Les violences se sont produites à Magdebourg, une ville d'environ 240 000 habitants située à l'ouest de Berlin et qui fait office de capitale de la Saxe-Anhalt.



L'attentat de vendredi soir survient huit ans après qu'un extrémiste islamiste a foncé avec un camion sur un marché de Noël bondé à Berlin, tuant 13 personnes et en blessant beaucoup d'autres. L'auteur de l'attentat a été tué quelques jours plus tard lors d'une fusillade en Italie.



Les marchés de Noël constituent une part importante de la culture allemande, une tradition annuelle de vacances chérie depuis le Moyen Âge et exportée avec succès dans une grande partie du monde occidental.



La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré à la fin du mois dernier qu'il n'y avait pas d'indications concrètes d'un danger pour les marchés de Noël cette année, mais qu'il était sage d'être vigilant.



Le chancelier Olaf Scholz a posté sur X : "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous sommes à leurs côtés et aux côtés des habitants de Magdebourg".





La présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN ont également exprimé leurs condoléances sur X.



"Mes pensées vont aujourd'hui aux victimes de l'attentat brutal et lâche perpétré à Magdebourg. Cet acte de violence doit faire l'objet d'une enquête et être sévèrement puni", a écrit la cheffe de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.



"Scènes horribles sur un marché de Noël à Magdebourg", a écrit le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. "L'OTAN est aux côtés de l'Allemagne".



La maire de Magdebourg, Simone Borris, a déclaré que les autorités prévoyaient d'organiser une commémoration dans la cathédrale de la ville samedi.