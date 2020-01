Attaque au couteau à Villejuif : un mort, deux blessés graves, l’assaillant abattu

Au moins cinq coups de feu qui claquent sur le parking d'un supermarché, et un homme vêtu d'une djellaba sombre gît au sol. Quelques instants plus tôt, vers 14 heures ce vendredi, cet homme abattu par les policiers de la brigade a attaqué plusieurs personnes dans au sein du parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif, dans le Val-de-Marne.



Le bilan, qui reste provisoire, fait état d'une victime décédée et deux autres personnes blessées dont au moins une grièvement. Les victimes ont été transférées à l'hôpital voisin du Kremlin-Bicêtre.



Armé d'une arme blanche, l'assaillant « qui est en cours d'identification », selon Laure Beccuau, la procureure de Créteil, a ainsi attaqué plusieurs personnes dans ce parc très fréquenté situé entre les communes de Villejuif et de L'Hay-les-Roses.



Durant son périple, l'homme a essayé d'attaquer plusieurs personnes, dont certaines ont réussi à éviter les coups et à prendre la fuite. L'assaillant a malgré tout réussi à blesser trois passants, dont une personne mortellement touchée. Selon le maire de Villejuif Franck Le Bohellec, l'homme tué est un Villejuifois de 56 ans. « Il se promenait avec sa femme lorsque l'agresseur s'est approché, il a voulu protéger sa femme et c'est lui qui a pris ce coup de couteau », a indiqué l'édile.





« La prudence est de circonstance »



L'acte, qualifié pour le moment « d'attaque » par Laurent Nunez, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, a pu être stoppé grâce à la « réactivité » et au « courage » d'un équipage de la brigade anticriminalité du Kremlin-Bicêtre qui a pu retrouver l'assaillant à la sortie du parc des Hautes-Bruyères.



Les policiers de la police judiciaire du Val-de-Marne, actuellement saisis de l'enquête, procèdent actuellement aux premiers relevés sur place. Leur première mission sera notamment d'identifier l'assaillant et de retracer son parcours.





Selon nos informations, des enquêteurs de la Brigade criminelle de Paris sont aussi sur place en observateurs. Les démineurs présents sur place ont, eux, effectué une levée de doute après que les policiers ont cru déceler un gilet d'explosif sur l'assaillant.













