Attaque meurtrière à Baffo : Mame Mbaye Niang rassure les touristes et accuse une « bande délinquants » (communiqué)

Le samedi 6 janvier 2018, vers 16h30 locales, des populations de l’arrondissement de Niaguis, Département de Ziguinchor dans la partie Sud du Sénégal (855 km de Dakar), ont fait l’objet d’une attaque armée dans la forêt de Borofaye.

Cet acte d’une rare barbarie a occasionné la mort de treize (13) jeunes hommes et sept (7) blessés par balles, dont un grièvement.



Une semaine avant ce drame, le président de la République avait lancé un appel solennel pour une paix définitive en Casamance, sans vainqueur ni vaincu.

Et depuis juillet 2015, dans le cadre de la relance des activités économiques dans la région, plus particulièrement le tourisme, une loi permet aux entreprises du secteur établies dans la zone de bénéficier d’exonérations fiscales et douanières.

Preuve du retour effectif de la paix, la Casamance n’est plus classée zone à risque par la France, premier pays pourvoyeur de touristes au Sénégal, depuis octobre 2016.

L’assassinat de 13 de nos compatriotes samedi dernier est un acte isolé, dernière convulsion de bandes de malfaiteurs, délinquants de droit commun, voulant semer le chaos pour s’adonner à toute sorte de trafics.

Nous ne sommes pas en présence d’une rébellion, mais d’éléments isolés s’adonnant au grand banditisme et qui seront bientôt appréhendés et traduits devant les tribunaux.



Se joignant à l’ensemble du Gouvernement pour demander à ne point céder à la peur, le Ministère du Tourisme rassure les populations, les professionnels du Tourisme, les tour-opérateurs et les amoureux étrangers comme locaux de cette magnifique région.



L’ordre et la sécurité y règnent et continueront d’y régner afin que les privilégiés qui la visitent, accueillis par l’hospitalité légendaire des habitants, puissent toujours y contempler, en toute quiétude, la belle diversité qui a fait sa réputation.