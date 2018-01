Attaque meurtrière en Casamance : Thierno Lo présente ses condoléances

Au nom de l'alliance pour la Paix et le Développement APD et la Coalition ADiANA je présente aux populations de Casamance au peuple sénégalais et au Président de la République gardien de la Sécurité et des biens les condoléances les plus attristées. Nous ne savons pas ce qui s’est passé mais saluons la détermination du gouvernement à rechercher et à châtier cette bande de criminels auteurs de cette ignominie. Nous marquons notre solidarité et notre accompagnement pour la défense de l'unité nationale et la sécurité du vaillant peuple de Casamance.





Président Thierno lo