Attaques à main armée contre les automobilistes entre Kayes et Diboli- Des braqueurs blessent et détroussent sans crainte...Plusieurs portés disparus (VIDÉO)

La situation est devenue infernale sur la route de Diboli, qui nous revient-il, est une région de l’ouest du Mali, sur la rivière Famélé, en face de la ville Sénégalaise de Kidira.



Comme vous le voyez dans cette vidéo parvenue à la rédaction de dakarposte , il y'a eu une attaque sanglante contre des automobilistes et leurs passagers. Des bandes armées sont à l'actif du braquage.



Bilan : plusieurs blessés, dépouillés de tout et des disparus.



La remarque que les populations de la zone ont faite, c’est que la fréquence des braquages s’est accrue.

Le drame, c’est qu’au fur et à mesure que les attaques se répètent, ils deviennent de plus en plus sanglants. Comme en atteste la vidéo, les braqueurs, qui dictent leurs lois, certainement encouragés par l'absence des forces de l'ordre, n’hésitent pas à tirer à bout portant sur les véhicules de passage.





Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont importants.



Nous osons espérer que des investigations sont en cours pour élucider cette nébuleuse et surtout mettre le holà.





Affaire à suivre...







