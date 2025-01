Attaques contre Diomaye et Sonko : Birame S. Diop désavoue certains militants de Pastef

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont fait l’objet d’attaques de la part de militants de Pastef à la suite de nominations, à des postes étatiques, de Sénégalais accusés d’avoir soutenu le Président Macky Sall. C'est ainsi que présidant le séminaire des femmes patriotes de Thiès sur le référentiel Sénégal 2050, Birame Soulèye Diop, ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, a exhorté les militants et sympathisants de Pastef, à la retenue à l’encontre de l’autorité.



«C’est votre droit le plus légitime de donner votre avis sur la marche du pays entendu que vous avez porté le Projet et élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye, gardien de la clé de voute des institutions et Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Mais avons-nous besoin d’étaler nos revendications sur la place publique et dans la Presse», a dit d’emblée l'ancien maire de Thiès-Nord.



Une occasion pour Birame Soulèye Diop de saluer la démarche des femmes de Pastef de Thiès qui lui ont remis un mémorandum où elles ont consigné toutes leurs doléances. «Avec la méthode et l’organisation, vous avez assuré au parti des victoires successives. Nous devons continuer dans ce chemin en perspective des Locales à venir. La devise du parti, c’est le don de soi pour la patrie. Ce cheval de bataille nous a amené au pouvoir. Il ne faut pas le jeter. Renoncer à l’intérêt personnel pour l’intérêt de tous », confie-t-il.



Et d’ajouter : «Vous les femmes de Pastef ! vous avez posé un acte fondamental de discipline en préférant écrire plutôt que de porter vos doléances sur la place publique par voie de presse. Votre démarche de s’adresser à l’autorité par voie épistolaire est à saluer d’autant plus qu’elle (l’autorité Diomaye-Sonko) reste attentive aux avis et suggestions de son militant». Pour le ministre de l'Énergie, «cette démarche doit inspirer l’ensemble des militants de Pastef. Le but recherché, c’est que l’information parvienne à l’autorité. Vous n’avez pas besoin d’apostropher l’autorité à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas exiger que les autres sénégalais respectent l’autorité alors que nous de PASTEF n’en faisons pas autant. »





















































