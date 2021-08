Attaques contre la confrérie "Tidiane", le rappeur "Julio l'Absolu" activement recherché par la police

Khadres, Layenes Mourides et Tidianes , au Sénégal, tous les chemins mènent à Dieu

Les divergences entre ces quatre écoles du soufisme au Sénégal ne vont pas au détriment de la cohésion sociale



Quatre principales confréries soufies se retrouvent au Sénégal, dont l'historique, caractéristiques et poids inégaux, ne nuisent pas à de bons rapports mutuellement entretenus. Le rappeur "Julio l'Absolu" ne l'a certainement pas compris.

"Mourides, tidianes, khadres, layènes : tous les chemins mènent à Dieu", dit-on familièrement pour sceller l’entente tacite entre ces écoles spirituelles qui se gavent toutes à la source du soufisme.



Cette entente s’élargit jusqu’à la minorité chrétienne vivant en parfaite harmonie avec les musulmans.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, le premier chef de l’Etat du pays, Léopold Sedar Senghor a eu même le soutien de Serigne Fallou Mbacké (fils et premier khalife de Cheikh Ahmadou Bamba) bien qu'en compétition électorale avec des candidats... musulmans.

En un mot, comme en mille, le Sénégal, composé à près de 95% de musulmans et très majoritairement confrérique, est régulièrement présenté comme une exception en matière de tolérance religieuse.

Ce que n'a pas, du tout alors compris le rappeur surnommé "Julio l'Absolu". Qui, nous apprend des sources concordantes, est activement recherché par la police, précisément par la redoutée mais redoutable Division des Investigations Criminelles (DIC).

En effet, dakarposte a appris de bonnes sources que des éléments de la DIC sont à ses trousses.

Il nous revient qu'ils se sont discrètement rendus ce samedi à Golf où il niche aux fins de le cravater. Mais, il était aux abonnés absents.

Motif? Un de ses tubes qui échappe cruellement au filtre de l’élégance, du raffinement mais aussi des bonnes mœurs. Dans ce morceau de mauvais goût, "Julio" vide son chargeur sur la confrérie Tidiane.





Affaire à suivre...





















