Attaques de pétroliers en mer d'Oman : le prince héritier saoudien accuse et met en garde l'Iran

L'Arabie saoudite a accusé dimanche l'Iran, son rival régional honni, d'être l'auteur des attaques commises le 13 juin contre deux pétroliers en mer d'Oman.



Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a attribué au "régime iranien" les attaques non revendiquées qui ont endommagé deux tankers.



La République islamique nie toute implication dans ces événements survenus près du détroit d'Ormuz, par lequel transite le tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde.



Les attaques, qui ont fait bondir les cours de l'or noir, sont survenues au moment où le Premier ministre japonais Shinzo Abe était en visite à Téhéran dans l'espoir de réduire les fortes tensions entre l’Iran et l’administration américaine.



"Le régime iranien n'a pas respecté la présence du Premier ministre japonais à Téhéran et a répondu à ses efforts en attaquant deux pétroliers, dont l'un était japonais", a déclaré Mohammed ben Salmane, dans une interview au quotidien Asharq al-Awsat.



"Intérêts vitaux"



"Nous ne voulons pas une guerre dans la région […]. Mais nous n'hésiterons pas à réagir à toute menace contre notre peuple, notre souveraineté, notre intégrité territoriale et nos intérêts vitaux", a mis en garde celui qui est surnommé MBS.



Auparavant, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) avaient appelé samedi à la sécurisation des approvisionnements en énergie venant du Golfe à la suite des attaques contre des pétroliers dans cette région.



Les attaques du 13 juin sont intervenues environ un mois après le sabotage de quatre navires, dont trois pétroliers, au large des Émirats. L’administration Trump a également accusé de ces actions l'Iran, qui a démenti.



Avant que son prince héritier n'accuse ouvertement l'Iran, l'Arabie saoudite, allié des Émirats et des États-Unis, avait demandé une réponse "décisive" aux menaces sur l'approvisionnement énergétique "créées par les récents actes terroristes".



Sécuriser la navigation



Les Émirats, dont l'une des façades maritimes donne sur la mer d'Oman, ont appelé la communauté internationale à "coopérer pour sécuriser la navigation internationale" et les approvisionnements en énergie venant du Golfe.



Le ministre émirati des Affaires étrangères, cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, cité par l'agence de presse officielle WAM, a plaidé pour une "désescalade", sur fond de guerre des mots entre les ennemis iranien et américain.



"La région est complexe et a beaucoup de ressources, que ce soit du gaz ou du pétrole, qui sont nécessaires pour le [reste du] monde. Nous voulons que le flux de ces ressources reste sûr afin d'assurer la stabilité de l'économie mondiale", a déclaré le ministre émirati en Bulgarie.



Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Abdellatif al-Zayani, a jugé les attaques comme une "menace directe" contre les approvisionnements en énergie et a lui aussi appelé les puissances mondiales à protéger les voies maritimes internationales.



La veille, le président américain Donald Trump a affirmé : "l'Iran a fait ceci". En référence aux attaques, s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone, présentée comme l'accostage d'un des tankers ciblés par une vedette des Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, qui retirent une mine non explosée de la coque du pétrolier.



L'Iran a rejeté comme "sans fondement" ces accusations.