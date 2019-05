Attendu ce dimanche à Dakar, le Président Macky Sall reprend les airs pour...

Comme l'annonçait dakarposte, le Président Macky Sall a fait une brève escale au Gabon pour prendre des nouvelles de son homologue Ali Bongo Odimba victime d'un AVC en octobre 2018.

En ce moment, au moment où ses lignes sont écrites ( la Pointe Sarene) est en route pour Dakar où le Chef de l'État fera, pourrait-on dire, juste une escale. Et pour cause? Il nous revient de nos radars fureteurs qu'une fois à Dakar, pour les besoins du dialogue national, le chef de l'Etat va reprendre les airs pour faire cap sur l'Arabie Saoudite dans les prochains jours aux fins de s'acquitter de sa Oumrah.

Un petit pèlerinage aux lieux saints de l'Islam devenu une tradition pour celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif depuis Abdou Samba Toro Diouf, consacré par Abdoulaye Wade et perpétué par Macky Sall.













Mamadou Ndiaye