Attendu ce soir à Dakar, le couple présidentiel du Sénégal bloqué à Paris ...Les raisons...

Dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que le Pr Macky Sall qui devrait regagner la capitale Sénégalaise par le vol Air Sénégal est toujours retenu à l’aéroport Charles de Gaulle.

En effet, au moment où ses lignes sont écrites (20 h 15'), le vol d'Air Sénégal reste encore cloué sur le tarmac de l'aéroport Charles De Gaulle. Quid du motif? Il nous revient qu' "un passager déjà déjà enregistré est introuvable." Et, jusqu'à 22 h passées (heure Française), l’avion n’a pas encore décollé. Or, le Pr Macky et Mme la Première Dame devraient être à Dakar ce lundi vers... 23h



Pour rappel, après quelques jours de vacances, Macky a effectué un périple de plusieurs jours qui l'a amené, d'abord à Biarritz où il prenait part au sommet du G7 en tant que Président du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique du 24 au 26 août dernier et ensuite au Japon pour les besoins de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenu à Yokohama du 28 au 30 août.