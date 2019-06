Attendu dans les prochaines heures devant les enquêteurs de la DIC, l'ancien PM, Abdoul Mbaye tenu de répondre sur... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Sauf revirement, l'ex chef du gouvernement du Sénégal sera "cuisiné" (entendu) sur procès verbaux au niveau de la redoutée mais redoutable Division des Investigations Criminelles (DIC). Des informations en possession de Dakarposte, Abdoul Mbaye fera face aux enquêteurs du dit démembrement de la Police Judiciaire ce mercredi 26 Juin 2019.

Il nous revient que c'est Abdoul Mbaye "himself" qui a adressé une lettre à ce qui tient les manettes de la DIC aux fins de lui demander de se faire... "cuisiner" dans ce qu'il est convenu d'appeler l'enquête ouverte par le maitre des poursuites (entendez le Procureur de la République) concernant l'affaire Petrotim.



Tout porte cependant à croire que les perspicaces de la DIC saisiront l'opportunité pour demander à l'ex chef du gouvernement des questions sur les "allégations de l’ancien Pm, Abdoul Mbaye" - pour paraphraser notre confrère Yaxam Codou Ndéné Mbaye- portant sur le décret octroyant le permis de recherche de Petrotim.

Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, selon Yaxam Mbaye, contrairement aux propos d’Abdoul Mbaye, aucun projet de décret relatif au pétrole n’a jamais été évoqué en réunion du Conseil des ministres en 2012.



Prenant comme repère le 05 juin, date de transmission du dossier au Secrétariat général du gouvernement, et le 19 juin, date de retour du dossier signé et contresigné par Macky Sall et Abdoul Mbaye, Yaxam Mbaye a récemment fait une sortie médiatique . Et, c'est pour informer que seuls deux Conseils des ministres se sont tenus entre ses deux dates. D’une part, le Conseil des ministre du 07 juin 2012 qui n’a examiné et adopté que le projet de décret portant création et fixant le statut et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel de Thiès. Et, d’autre part, celui du 14 juin 2012 qui a lui aussi examiné et adopté qu’un seul et unique texte de loi : un projet de loi de finances rectificative pour l’année 2012.



Le Conseil suivant est intervenu, le 21 juin 2012. Soit, deux jours après la signature des décrets. Et Yaxam Mbaye de dire qu'il est loisible aux Sénégalais de visiter Google et le site du Journal Officiel pour se rendre compte que l'ancien Premier ministre a inventé une grosse contre-vérité qui renseigne sur le degré du respect que Abdoul Mbaye leur accorde.

Des vérifications que nous avons faites et qui démontrent de manière non équivoque que le Directeur général du Soleil a raison. Comme quoi...