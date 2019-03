Attentat à la pudeur : "Amar Sylla a introduit sa main sous ma jupe"

La barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar a abrité, hier vendredi, révèle Les Échos, une histoire plus que cocasse entre colocataires. Séverine De-Kel, de nationalité européenne, accuse son voisin Amar Sylla de l'avoir agressée, le 16 février dernier vers 5 heures du matin, de retour d'une soirée.



Ce jour-là, en prenant les escaliers de l'immeuble où elle logeait, un individu tapis dans l'ombre s'est jeté sur elle, tente de l'étrangler, introduit sa main sous sa jupe et se met à la caresser. Des "allégations" que Amar Sylla rejette en bloc au commissariat et à la barre. Finalement, il a été relaxé par la justice.