Attentat à la pudeur : Ameth Thiou et Amady Badiane condamnés

Les danseurs de Wally Seck à savoir Ameth Thiou et Amaty Badiane ont été reconnus coupables d'attentat à la pudeur et d'acte contre nature et condamnés, ce mardi, à 1 an, dont 1 mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Lors de l'audience, la semaine dernière, ils avaient nié les faits estimant n'avoir pas eu l'intention de heurter la sensibilité des Sénégalais.