Attentat et attaque armée à Kaboul, 93 blessés dont nombre d'écoliers

La violence s'est déchaînée dans le centre de Kaboul ce lundi. Une voiture piégée a d'abord explosé, puis des hommes armés ont attaqué un bâtiment de logistique du ministère de la Défense dans le quartier visé. Le bilan des victimes n'a pas cessé de s'alourdir, et se monte maintenant à au moins un mort et 93 blessés, dont un grand nombre d'enfants. Selon les autorités de l'éducation, cinq écoles qui se trouvent dans ce secteur de la capitale afghane ont été endommagées par la déflagration, et une cinquantaine d'écoliers ont été touchés, notamment par des éclats de verre; leurs jours ne sont pas en danger, ont rassuré les services de santé.



L'attentat et l'attaque, finalement revendiqués par les fondamentalistes talibans, se sont déroulés en pleine heure de pointe dans les rues de Kaboul. Des bâtiments militaires se trouvent dans la zone où ont lieu des échanges de coups de feu, ainsi que les locaux des fédérations afghanes de football et de cricket. "Une énorme explosion s'est produite près du portail de la fédération", a témoigné un porte-parole de la fédération de foot. "Certains de nos collègues étaient à l'intérieur".