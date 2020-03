Attentat suicide près de l'ambassade américaine à Tunis, deux assaillants tués

Un attentat suicide a eu lieu, vendredi 6 mars, dans le quartier des Berges du Lac 2 où se trouve l'ambassade américaine, à Tunis. "L'opération a entraîné la mort des deux assaillants, blessé cinq policiers, et légèrement blessé un civil", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le décès d'un des policiers a été annoncé peu après.



"Les deux assaillants étaient sur le même scooter et ils se sont fait exploser en fonçant dans une fourgonnette de police à l'arrêt, qui était sous une guérite devant l’ambassade américaine. [...] Une passante a été blessée en étant soufflée par l'explosion", explique Lilia Blaise, correspondante de France 24 en Tunisie. "Tout un périmètre de sécurité a été délimité dans le quartier d’affaires du Lac 2, juste à côté de la bourse de Tunis. C'est un quartier qui est très fréquenté car il est composé d’énormément de bureaux et d’ambassades. Pour l’instant, les autorités n’ont pas donné d’identités ou de revendication".



La police scientifique a immédiatement été dépêchée sur les lieux, survolés par un hélicoptère.



L'ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir pris des mesures après une explosion, invitant à éviter la zone.



"Plusieurs témoins ont confirmé avoir vu les restes du kamikaze au sol. La police scientifique enquête sur place", détaille la journaliste.



Cet attentat est le premier à avoir lieu en Tunisie cette année. "Le dernier qui visait la police s’est déroulé le 17 juin dernier dans le centre-ville de Tunis et avait fait deux morts, un policier et un civil", rappelle la correspondante de France 24.



L’ambassade américaine a aussi été touchée le 14 décembre 2012. "Il y avait eu des tentatives d’intrusions et la mise à sac de l’école américaine", précise encore Lilia Blaise.