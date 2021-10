Au Palais: Ce que Macky, Moussa Baldé, Bibi Baldé et Mame Boye Diao se sont dits

Ils étaient les hôtes du palais de la République ce mercredi 6 octobre. Eux, ce sont le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, le Directeur général de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé et le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao.



«Le Président de la République Macky Sall a fait l'honneur de les recevoir. Les discussions ont tourné autour d'une dynamique à consolider pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) dans toute la région de kolda.



Après avoir salué cette haute considération ils se sont promis de mener de larges concertations avec toutes les composantes de la coalition et de lui en faire la restitution sous peu », a-t-on fait savoir dans une note reçue, ce jour.



La date des prochaines élections locales est fixée au 23 janvier 2022.





























seneweb