"Au Sénégal, il y a 4 coronavirus qui circulent" (Dr Sokhna)

La sévérité différente de la Covid-19 d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, avait soulevé des questionnements sur la mutation du virus. Il en ressort que le Sras cov2 mute. "Ça c'est le propre même du virus", précise Dr Sokhna.



"Le virus qui est en Chine, France, États-Unis... Ce n'est pas le même virus. Les gens sont en train de chercher si ces mutations ont un effet sur l'infectiosité, sur le mode de transmission, sur la sévérité. La dernière information que j'ai eu lors du dernier staff en visioconférence avec Marseille, le chercheur qui est responsable de cette partie à dit qu'il a détecté au moins une centaine de virus différents avec le même coronavirus avec des mutations", informe-t-il.



Rien qu'au Sénégal, soutient Dr Sokhna, quatre coronavirus circulent. "(...) J'ai deux étudiantes. L'une travaille sur le microbiote respiratoire et c'est là où on a découvert qu'au Sénégal par exemple, il y a quatre souche ou type de coronavirus qui circulent et qui créent les rhumes depuis toujours", révèle Dr Sokhna.









































