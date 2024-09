Au moins neuf migrants morts et 48 disparus après le chavirement d'une embarcation au large des îles Canaries

Après que le centre de secours de Tenerife a reçu un appel d'urgence pendant la nuit de la part d'une des personnes à bord du bateau, les services de secours espagnols ont été déployés et ont réussi à sauver 27 personnes.



Neuf corps ont également été repêchés.



Le service de secours a déclaré que le bateau avait chaviré peu après minuit à quatre miles d'El Hierro, l'une des îles des Canaries, lorsque les migrants se sont précipités d'un côté du bateau.



Les recherches ont toutefois été entravées par des rafales de vent d'environ 20 nœuds et par l'obscurité.



Des bateaux de sauvetage et des hélicoptères ont continué à rechercher de jour les 48 migrants toujours portés disparus.











































































































euronews