Au sommet Chine-Afrique, un ballet de chefs d’État pour séduire Pékin

Diomaye Faye, Tshisekedi, Oligui Nguema, Sassou Nguesso… Les dirigeants du continent, qui entendent profiter du 9ᵉ Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) pour renforcer leurs liens économiques avec la Chine, se rendront en nombre à Pékin, du 4 au 6 septembre. Ce sommet se tient *tous les trois ans* alternativement en Chine et en Afrique.



Et les présidents africains ont massivement répondu à l'appel : *Brice Clotaire Oligui Nguema* et *Félix Tshisekedi*, *Faustin-Archange Touadéra* et *Andry Rajoelina* comptent parmi ceux qui seront présents. *Bassirou Diomaye Faye*, lui, effectuera son premier voyage en Chine.



*Denis Sassou Nguesso*, participera en sa qualité de coprésident du Focac, et prolongera son séjour par une visite officielle d'État. Sauf changement de dernière minute, *Paul Biya* lui aussi sera présent.























































Jeune Afrique