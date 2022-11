Aucune goutte d'eau n'a suinté dans le bureau du juge- Encore un gros mensonge de Sonko !

Convenons-en: la culture du mensonge est une des nombreuses étiquettes qui collent à Ousmane Sonko.

La dernière en date , face à la presse vendredi, qui a assisté à son spectacle véreux, disons plutôt à son one man show, il a derechef menti sans vergogne au sujet de son audition dans le fond relatant une tout autre version des faits. Plus grave, il a soutenu mordicus qu'il y'a eu du mystique dans le bureau du doyen des juges (voir les fabulations de "kor Adji Sarr" dans la vidéo postée).



La photo que nous postons in extenso prouve que Sonko, qui s'entoure de pareils, se raconte des histoires .



