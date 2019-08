Audience : Reçue par Abdoulaye Wade Awa Guèye Kébé dit avoir ressenti un grand bonheur

Le Président Abdoulaye Wade a également reçu en audience, le mercredi 07 aout, Madame Awa Guèye Kébé, ancien ministre de la République. Elle dit avoir sollicité cette rencontre avec le Président pour venir le remercier de tout ce qu’il a fait pour lui.



Il était important pour elle de rendre hommage appuyé au Président Abdoulaye Wade, en ce moment où il n’est plus au pouvoir en lui exprimant toute sa reconnaissance et sa gratitude.



Elle a, dit-elle, par la même occasion échangé avec le Président sur les projets qu’elle a eu à gérer sous son magistère, notamment la Case des tous petits, ainsi que plusieurs autres, liés à l’éducation, à la promotion de la femme et, à la prise en charge des personnes âgées.



Madame le ministre Awa Guèye Kébé confie avoir ressenti un grand bonheur après des échanges empreints de cordialité avec le Président Wade.



Leral