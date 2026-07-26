Audience accordée par Serigne Mountakha : le président Diomaye décline ses ambitions pour la cité sainte de Touba

Dans l’écrin solennel de la cité religieuse de Touba, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu en audience par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Pour ce déplacement de haute importance, le chef de l’État s’est entouré d’une délégation d’envergure, comprenant notamment le Premier ministre Al Amine Lo ainsi que la Première dame, Marie Khone Faye.

Les honneurs de cette rencontre se sont déployés en présence du porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, entouré d’éminentes figures de la hiérarchie religieuse.



Lors de son allocution, empreinte d'une profonde déférence, le président de la République a solennellement réitéré son engagement à accompagner le Khalife dans sa haute mission spirituelle et temporelle.

Conscient de l’essor démographique exceptionnel de la ville sainte, le chef de l’État a annoncé le déploiement imminent de vastes chantiers d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Abordant sans détours les fléaux endémiques qui éprouvent la cité, à savoir les inondations récurrentes et les tensions hydriques, il s'est voulu rassurant quant aux projets structurels d’ores et déjà en cours d’exécution.



En guise de réponses immédiates aux urgences de l'heure, le président a indiqué que quatre nouveaux forages étaient désormais pleinement opérationnels.

De surcroît, à l'approche du grand Magal, il a instruit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, de mobiliser une flotte de cinquante camions-citernes afin de pallier tout déficit en eau.

Parallèlement, des directives fermes ont été transmises au ministre de l’Intérieur pour sanctuariser la sécurité des pèlerins tout au long des célébrations.

Porteur d'une vision à plus long terme, le président Diomaye Faye a affirmé que l'aboutissement des travaux en cours permettrait de juguler, ou à tout le moins de réduire drastiquement, le spectre des inondations d'ici un horizon de trois ans.



En écho à cette adresse, la voix du Khalife s’est exprimée par l’entremise de son porte-parole. Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr a tenu à témoigner au chef de l'État l'estime indéfectible et la haute considération que lui porte le patriarche de Touba. Louant la rectitude morale de l'illustre hôte, le dignitaire a rendu un vibrant hommage à sa courtoisie exquise, sa droiture exemplaire et sa piété profonde, avant de saluer chaleureusement l'ensemble de la suite présidentielle.

Actant avec satisfaction les infrastructures promises, il a formulé les gratitudes de la communauté mouride.

Prolongeant son séjour au cœur de la cité, le chef de l’État y passera la nuit pour mener une série d’audiences avec des acteurs politiques majeurs et des dignitaires religieux.



Ce voyage officiel connaîtra son épilogue demain, lundi, en périphérie de la sainte ville, où le président présidera la cérémonie de pose de la première pierre d’un complexe hospitalier privé à Ngabou, avant de regagner le palais de l'Avenue Roume à Dakar.

