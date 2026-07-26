GUINÉE-BISSAU : LE RETOUR À LA LIBERTÉ DE DOMINGOS SIMÕES PEREIRA, ENTRE ÉPREUVE ET ESPÉRANCE DÉMOCRATIQUE

L’horizon politique de la Guinée-Bissau s’éclaire d’une lueur d’apaisement. Domingos Simões Pereira, figure de proue de l'opposition et acteur majeur de la scène institutionnelle bissaoguinéenne, a recouvré sa liberté. Actuellement au Portugal pour y recevoir les soins nécessaires à son rétablissement, l'homme politique incarne, pour ses soutiens, le symbole d'une résilience face aux tourmentes qui secouent le pays.

Cette libération marque le dénouement d'une mobilisation ardente. Maître Saïd Larifou, son avocat et ami, a tenu à saluer avec émotion la mémoire d'une complicité forgée dans l'épreuve, tout en rendant un hommage vibrant au courage de son client. « Je me remémore cette rencontre chaleureuse immortalisée avant son retour en Guinée-Bissau », confie le juriste, qui adresse à l'ex-détenu des vœux de prompt et complet rétablissement.



Le soulagement suscité par cette issue heureuse met également en lumière le travail opiniâtre du collectif d'avocats locaux. En première ligne sur le terrain judiciaire, ces derniers, épaulés par une chaîne de solidarité indéfectible, ont œuvré sans relâche pour le triomphe du droit et la restauration de l’ordre constitutionnel.



Alors que la Guinée-Bissau traverse une conjoncture politique et socio-économique particulièrement délicate, l'avenir de la nation semble plus que jamais suspendu à la convergence de ses forces vives. Pour les observateurs comme pour ses proches, le retour espéré de Domingos Simões Pereira dans l'arène politique sera crucial pour panser les fractures du pays et rebâtir, dans la concorde, l'édifice démocratique bissaoguinéen.

