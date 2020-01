Audience au Palais : Macky Sall reçoit les impactés du Ter

Le chef de l'État semble avoir pris très au sérieux la marche d'avertissement des impactés du Train Express Régional (Ter), vendredi dernier. D'après L'As, le Collectif national des impactés du Ter, à sa tête Macodou Fall, a été reçu, samedi dernier, au Palais, de 18h à 22h par Macky Sall. Le ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence, Mahammad Boun Abdallah Dionne, le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall et des médiateurs sociaux, dont Thierno Ndom et Boubacar Bâ, ont pris part à la rencontre.

Le président de la République, qui a enregistré leurs doléances (retards dans l'aménagement et viabilisation des sites de recasements à Malika, Thiaroye et Lac Rose), a instruit à Mahammad Boun Abdallah Dionne d'accélérer la cadence. Il a aussi donne des directives pour l'érection urgente de deux passerelles (Thiaroye Gare et Rufisque) et la révision des indemnisations pour les impactés de Rufisque. Cette audience s'est déroulée sans le Directeur général de l'Apix, Mountaga Sy, absent du territoire national. Et dire, à en croire des sources de L'As, que certains impactés l'attendaient de pied ferme.