Audio- Aissata Tall Sall décrète une présidence à vie pour Macky Sall

Rédigé par Dakarposte le Samedi 30 Juillet 2022 à 15:26

Aissata Tall Sall décrète une présidence à vie pour Macky Sall : » Nous sommes prêts pour le 3eme mandat et à donner des coups de poing parce que politiquement, socialement et juridiquement, c’est lui qui est au pouvoir et il partira quand il voudra