Audio : Engrossée par son ex pour un « Ndawtal », cette femme mariée a honte de …

Pour une affaire de tontine, cette dame bien qu’elle soit mariée, se livre à son ex jusqu’à ce que grossesse s’ensuive.

A l’en croire, son époux avait refusé de lui payer la tontine. Alors ne sachant pas quoi faire, elle va à la rencontre de son ex qui accepte de l’aider à condition qu’il couche avec elle. De cette relation hors mariage, elle tombe enceinte et accouche tout naturellement sans aucune ombre de doute.

Mais aujourd’hui, son mari croit que l’enfant est de lui alors tel n’est pas la cas.

Elle s’explique ici !