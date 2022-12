Audios de Mc Niass : Ce que Adji Sarr a dit au doyen des Juges !

Adji Sarr était dans le bureau du doyen des Juges ce mardi. Ce, pour recueillir sa version sur les fichiers audios versés au dossier par Baye Mc Niasse. Selon Les Échos, l'audition a duré environ une heure. La masseuse a effectivement admis l'authenticité des audios. Elle a confirmé que c'est bien elle qui parlait avec MC Niass. S'agissant, cependant, des déclarations qu'elle a tenues dans ces audios, elle jure que rien n'est vrai dans tout cela.



L'ex-masseuse indique que c'était juste une façon de tester le marabout pour voir s'il était une personne digne de confiance. Elle a déclaré que Toutes ces personnes avec qui elle a déclaré avoir eu des rapports intimes, elle ne les connaissait même pas. Elle a juste balancé des noms qui lui sont venus à la tête, histoire de voir si elle pouvait faire confiance au jeune marabout.



Adji Sarr ne s'en n'est pas limitée à cela. À l'en croire, MC Niass avait proposé de l'épouser. Il lui avait demandé, lorsqu'il a été au courant du viol, de marchander avec les gens du régime et de leur réclamer 600 millions de francs ainsi que des terrains. L'argent elle devait le verser à son compte à lui. Ensuite, ils vont se marier et sortir du pays et vivre leur idylle ailleurs avec un statut de réfugiés.































































igfm