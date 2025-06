Audition à la Haute Cour : Ndèye Saly Diop Dieng conteste les accusations, soutenue par l’ex-DAGE

Ce 19 juin 2025, l’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a été auditionnée au fond par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice dans l’enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19. Mise en accusation pour un présumé détournement de 52 millions de FCFA, selon un rapport de la Cour des comptes, la députée, après la levée de son immunité parlementaire, a consigné 57 millions de FCFA le 19 mai 2025 à la Caisse des Dépôts et Consignations, obtenant une liberté provisoire sous contrôle judiciaire.



Lors de l’audition, Ndèye Saly Diop Dieng a fermement contesté les faits reprochés. Selon Seneweb, elle a déclaré n’avoir aucune responsabilité dans la gestion des fonds, précisant qu’un comité dirigé par le secrétaire général de son ministère, et géré par la Direction de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE), en avait la charge.



L’ex-DAGE, Djiby Diakhaté, entendu comme témoin le 16 juin 2025, a appuyé ses propos, affirmant que l’ancienne ministre n’est jamais intervenue dans la gestion des fonds et pointant des erreurs de calcul dans le rapport de la Cour des comptes. D’autres agents du ministère, auditionnés à 10h ce 19 juin avant elle, ont également témoigné en sa faveur.



