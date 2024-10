Audition : ce qu'Ameth Ndoye a dit aux enquêteurs

Le chroniqueur de la Sen Tv est en garde à vue dans les locaux de la Brigade de Sébikotane. Il est poursuivi pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux. Source A rapporte que le mis en cause a été auditionné ce vendredi en présence de ses avocats.



«C'était une exigence [d'Ameth Ndoye] avant de répondre à une quelconque question. Celle-ci a été satisfaite», souffle le journal.



La même source avance que l'employé du groupe D-Média a rejeté toutes les accusations portées contre lui face aux enquêteurs, déclarant «qu'il a un permis de conduire en bonne et due forme», mais que «celui-ci a été pris par un policier de la Médina à la suite d'une contravention».



Pour étayer ses propos, poursuit le quotidien d'information, le chroniqueur, qui reste droit dans ses bottes, a présenté «le papier de

la contravention [qu'il a] à sa disposition». Par contre, le permis de conduire reste «introuvable», signale Source A.





































Seneweb