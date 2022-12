Audition de Pape Alé Niang : Ciré Cledor Ly fait le point

Le journaliste Pape Alé Niang a été entendu sur le fond, par le juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar, ce vendredi.



''Pape Alé Niang a été génial. Il n’avait même pas besoin d’avocat devant le doyen des juges'', a fait savoir Me Clédor Ly, un des avocats du journaliste, après l'audition de son client. Selon ce dernier, c'était évident que ce sont des ''accusations qui portaient atteinte à la profession et à museler le journaliste''.



Maitre Ly affirme que Pape Alé Niang était très à l’aise. C’est la raison pour laquelle les avocats n’avaient pas senti le besoin de poser des questions. "Le journaliste a puisé dans ses dernières réserves pour pouvoir faire face à l’interrogatoire du juge d’instruction'', a souligné la robe noire.



Et d'ajouter : ''Il était tellement à l’aise qu’à la place des interrogations, c’étaient des affirmations, puisque le dossier était un prétexte pour l’écarter de son travail…"































seneweb