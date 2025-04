Auditionné par le juge, Aziz Ndiaye reste à la disposition de la justice

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu ce qu'il est convenu d'appeler la nébuleuse affaire d'engrais à 3,9 milliards de nos francs, tient de bonnes sources que ce feuilleton judiciaire est loin de connaitre son épilogue.



En attendant de revenir sur les développements de cette affaire , notamment les cas Massata Ndiaye et le sieur Aliou Diouf Lambaye, il ressort de nos investigations que le redouté mais redoutable juge d’instruction du deuxième cabinet du parquet de Dakar a bel et bien procédé ce jeudi 3 Avril 2025 à l' interrogatoire de l'homme d'affaires Aziz Ndiaye.



Il nous revient que ce dernier " a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées."



Aux dernièresnouvelles, il est tenu de rester à la disposition de l'autorité judiciaire.

Donc, la procédure enclenchée , confiée au juge Maha Barry, se poursuit .



Pour rappel, Dakarposte, qui a ébruité l'évolution de ce dossier , révélait que le promoteur Aziz ́Ndiaye, convoqué jeudi 27 mars 2025 par le magistrat en charge de cette affaire, a sollicité une demande de renvoi .



Le juge a accédé à la requête formulée par ses avocats.

Finalement, il a donc déféré à la convocation ce jeudi 3 Avril 2025.





Aziz Ndiaye et ses frères sont mouillés par la directrice de la société Transcontinental Transit, Ndèye Nancy Niang, sur le détournement d’un bateau d’engrais, dont la valeur est estimée à 3,9 milliards F CFA.



Dans une de ses parutions en 2022, l’Obs soutient qu’il s’agit bien d’Aziz Ndiaye et de son frère Massata Ndiaye. D’ailleurs, renseigne la source, la transitaire a confié qu’elle avait vendu une bonne quantité de l’engrais à Aziz Ndiaye et Cie, à des prix en-deçà de ceux en cours dans le marché.



En retour, avance-t-elle, aucun centime ne lui a été versé.



Devant les Enquêteurs, Massata Ndiaye n’a pas nié les propos de la dame. Massata a affirmé avoir acquis 4000 tonnes d’engrais à 64 000 0000 de Fcfa auprès de Nancy Niang. Il a produit des bons de livraison. Massata a soutenu avoir payé en espèces, sans montrer de factures.



D’après toujours la source, il a dit qu’une quantité lui a été livrée dans ses entrepôts au Cices et à Rufisque. Toutefois, tous les policiers ont dénoncé dans leurs rapports, « le comportement de certains opérateurs économiques qu’ils soupçonnent d’avoir acheté une partie de l’engrais dans des conditions des plus nébuleuses. Il s’agit de Aziz Ndiaye, Allé Ndiaye et Arouna Ba ». Lesquels ont catégoriquement refusé de déférer à leurs multiples convocations dans le cadre de l’enquête préliminaire.