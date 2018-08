Auditions dans le scandale de Petrotim : Les graves découvertes de l'Ige

Le Sénégal a reçu une somme de 1,4 milliards de Fcfa de la part de Tullow oil, sans lui délivrer un permis d'exploitation. Mais pour le directeur général de Pétrosen, ce montant représente des pénalités dues par Tullow oil, suite à des engagements de travaux de forages, non exécutés à l'expiration du permis de Saint-Louis Shallow, le 13 janvier 2012.



C'est finalement, Petrotim qui a bénéficié du permis au grand dam du directeur de la promotion de Pétrosen. Joseph Medou estime qu'"avec Tullow nous étions en fin de négociation car il y avait accord sur pratiquement tous les points de négociation. Le seul point sur lequel, il n'y avait pas encore d'accord portait sur la clé de répartition des productions et profits en cas de découverte de gaz".



Selon la conseillère juridique de Pétrosen, le Sénégal a signé un contrat avec Petrotim sans dossier de base. Mieux, Ndéye Aissatou Sy révèle aux enquêteurs de l'inspection générale d'Etat que la date du 17 janvier 2012, apposée sur le contrat n'est pas exacte car le contrat a été rédigé au mois de mars après une réunion tenue entre le directeur général de Pétrosen, le directeur de la promotion et elle. Elle ajoute que le dg leurs avaient aussi demandé de préparer un contrat avec les meilleurs termes pour Petrotim.



Concernant le décalage entre la date de signature du contrat et le projet de contrat liant Pétrosen et Petrotim, Ibrahima Mbodji accuse Karim Wade. "J'affirme et je maintiens que j'ai signé les contrats courant mars. C'est au retour des contrats contresignés par le ministre en charge de l'Energie et approuvés par le président la République que j'ai constaté que la date apposée est le 17 janvier", se défend-t-il dans Dakartimes.