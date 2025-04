Auditions sur les Fonds Covid-19 : face aux enquêteurs, l'ancien Dage du ministère des Sports Mamadou Ngom Niang balance Matar Ba

L'ancien Dage du ministère des Sports a dégagé sa responsabilité quant aux fonds alloués au département où il officiait à l’époque des faits visés, pointant celle de Matar Bâ, ministre des Sports durant la période considérée. Il a martelé que tous les décaissements ont été effectués suivant les instructions de ce dernier.



Mamadou Ngom Niang a déclaré devant les policiers que le ministère des Finances avait attribué à celui des Sports 400 millions de francs CFA, inscrits dans la rubrique «Transferts courants» et destinés aux associations et groupements sportifs. Il a souligné que son département ne disposait pas de compte de dépôt au niveau du Trésor.







Mamadou Ngom Niang a confié qu’au terme d’une réunion entre son département, le Comité national olympique et le directeur des activités physiques et scolaires de l’époque, Mamadou Fall, l’ancien ministre des Sports «lui aurait transféré le tableau de répartition des fonds, mentionnant la somme d’argent allouée à chaque structure». Il assurera que «tous les décaissements de fonds effectués ont été ordonnés par Matar Bâ ‘et répartis conformément à ses instructions’»











































Libération