Autopsie / Inhumation ce dimanche: Tivaouane attend Kiné Gaye, sa "Talibé Cheikh"

En effet, la famille Gaye voulait procéder à l'inhumation de la défunte dès ce samedi, dans la soirée, mais les procédures liées aux papiers administratives ont retardé l'échéance.



La dépouille mortelle de Kiné Gaye qui avait été acheminée à l'Hôpital Le Dantec depuis vendredi, a fait l'objet d'une autopsie ce samedi, mais un retard concédé a fait retarder la livraison du corps.



"Le Procureur nous a dit de patienter jusqu'à ce dimanche pour qu'il puisse nous délivrer le papier manquant car on s'y est pris assez tardivement", a expliqué exclusivement à Leral un membre de la famille.



"Si tout se passe comme prévu, on aura le corps dans la matinée de ce dimanche, suivie de la levée du corps à l'Hôpital Le Dantec, avant l'inhumation le même jour à Tivaouane", poursuit notre source.



Kiné Gaye, sous le contrôle de son frère, a été tuée par des blessures au couteau au bras, à la cuisse et au ventre.























































leral