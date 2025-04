«Autopsie de Badio Camara» : ce que Abdou Nguer a dit aux enquêteurs

Envoyé chez le procureur ce mercredi 16 avril, le chroniqueur Abdou Nguer a fait l’objet d’un retour de parquet. Il sera fixé sur son sort ce jeudi, d’après Libération. «Mais d’ores et déjà, indique le journal, le [maître des poursuites] a amené le dossier en instruction en saisissant le juge du troisième cabinet. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé le mandat de dépôt.»









Abdou Nguer a été arrêté par la Section de recherches pour diffusion de fausses nouvelles. Il lui est reproché une publication, sur le compte Tik Tok «Abdou Nguer seul», portant la mention «le peuple réclame une autopsie du défunt Badio Camara».







Face aux enquêteurs, souffle Libération, le chroniqueur a juré qu’il n’est pas l’auteur de cette phrase, soulignant qu’il ne saurait l'écrire parce qu'il ne s’exprime pas en français. D’autant que, souligne-t-il, d’après le journal, les seuls comptes Tik Tok qu’il détient sont «Abdou Nguer officiel» et «Awa Nguer».







Et au sujet de ses commentaires suggérant que le pays n’était plus sûr, Abdou Nguer a déclaré, d’après la même source, qu’il s’est basé sur certains faits de l’actualité : le décès de Badio Camara, les propos du porte-parole du gouvernement laissant entendre que l’ancien ministre des Finances Moustapha Bâ a été tué, la mort du directeur du budget, le cambriolage du Trésor…







Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont pu identifier le titulaire du compte «Abdou Nguer seul». Il s’agit d’un certain A. N. Diaw. Faisant l'objet d'un retour de parquet, comme Abdou Nguer dont il se dit fan, il devrait être également fixé ce jeudi, prédit Libération.







«[Diaw] a précisé ne pas connaître personnellement [son idole], mais qu’il partageait ses vidéos sur Tik Tok. Concernant le commentaire incriminé, il soutient qu’il avait juste capturé la réaction d’un abonné avant de l’afficher sans penser qu’il pouvait heurter», informe le quotidien d’information.































Seneweb