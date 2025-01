Autriche : Alexander Schallenberg, chancelier intérimaire suite à la démission de Karl Nehammer

Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, assurera l'intérim pendant que le Parti de la liberté (extrême droite) tentera de mettre en place un nouveau gouvernement de coalition, a déclaré mercredi le bureau du président.



M. Schallenberg, 55 ans, assumera les fonctions du chancelier sortant Karl Nehammer, qui a annoncé sa démission au cours du week-end après l'échec de ses efforts visant à mettre en place une coalition sans le Parti de la liberté. M. Nehammer prévoit de quitter ses fonctions vendredi.





Le bureau du président Alexander Van der Bellen a déclaré dans un communiqué que le chef de l'État chargerait officiellement M. Schallenberg de « poursuivre la gestion de la chancellerie et de diriger le gouvernement intérimaire ».



Il s'agira du deuxième mandat de M. Schallenberg à la tête de l'Autriche. M. Schallenberg a occupé le poste de chancelier pendant moins de deux mois fin 2021, après la démission de Sebastian Kurz, avant de passer le relais à M. Nehammer et de retourner au ministère des Affaires étrangères





Le Parti de la liberté, anti-immigration, eurosceptique et favorable à la Russie, a remporté les élections législatives autrichiennes en septembre, mais a été initialement rejeté par les autres partis.



Après l'annonce de la démission de M. Nehammer, le parti conservateur autrichien, le Parti populaire autrichien (ÖVP), a brusquement fait volte-face en refusant d'envisager une collaboration avec le Parti de la liberté, dirigé par Herbert Kickl.



En même temps, le chef du Parti de la liberté (FPÖ), Herbert Kickl a déclaré son intention d'inviter l'ÖVP à des pourparlers pour former une coalition et d’apaiser les relations entre les deux formations politiques, encore hostiles peu de temps auparavant.



Si le parti conservateur ÖVP est le seul partenaire de coalition viable, selon Herbert Kickl, le leader d'extrême-droite a exhorté le parti à être "honnête" dans les pourparlers au risque de faire face à de nouvelles élections anticipées.



Herbert Kickl a déclaré qu’il ne voulait pas perdre de temps et qu’il souhaitait désormais lancer une "opération politique massive de lutte contre l’incendie".



Les négociations de coalition entre l’extrême droite et les conservateurs ne sont pas garanties d’aboutir, mais il n’existe plus d’autres options réalistes au sein du Parlement actuel et les sondages suggèrent que de nouvelles élections pourraient bientôt renforcer davantage le Parti de la liberté.



Le parti d'Herbert Kickl a remporté la victoire lors de ces élections, remportant 28,8 % des voix et dépassant l’ÖVP conservateur du chancelier sortant Karl Nehammer, qui est arrivé deuxième.



Précédemment, le président autrichien Alexander Van der Bellen avait chargé le conservateur Karl Nehammer de former un gouvernement. Les efforts pour former une alliance gouvernementale sans le FPÖ ont échoué début janvier, ce qui a incité Karl Nehammer à démissionner.