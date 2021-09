Aux abois à Diarrère, notre maire appelle au SECOURS à Dakar

Acculée de partout, accablée et rejetée par la population locale, notre Maire impopulaire tente un ultime coup de manipulation de l'opinion nationale et internationale loin des terres de ses administrés.

Huée, pointée du doigt et déclarée personna non grata dans plusieurs villages de Diarrère, pour incompétence, arrogance et insolence, Mme le maire déserte sa commune et se réfugie à Dakar après un coup de jarnac ce jeudi 02/09/2021 marqué par l'échec cuisant, car vide de sens, d'une plainte à la gendarmerie (républicaine que nous félicitons au passage) contre une partie de la jeunesse consciente de Poultock- Diohine.

Pour masquer ce désamour doublé de camouflet infligé par la population, elle prévoit une soi- disante rencontre avec les "ressortissants" de la commune à DAKAR et non pas à DIARRERE, ce samedi 04 septembre 2021 à 16h au CICES. Quel manque d'inspiration à l'heure où tous les vrais responsables politiques et leurs équipes sont sur le terrain pour des inscriptions massives sur les listes électorales conformément aux directives du Président Macky SALL?

Cette mascarade en vue, visant à mobiliser des dakarois et non des diarrerois, confirme cette descente aux enfers de cette impopulaire équipe municipale qui ne sait plus où donner la tête.

Cette honteuse rencontre ou leurre national est sa dernière tentative et celle de ses souteneurs dans le Parti pour redorer son image déjà écornée et maculée de désespoir, auprès du Président Macky SALL pour une hypothétique (car perdue d'avance) investiture aux élections locales du 23 janvier 2022.

Chers frères et sœurs, vrais ressortissants de Diarrère, cette rencontre n'est pas la notre, donc laissons la, aux Dakarois pour que l'échec patent de ces "Thiounés" soit de partout.





M. Mamadou Ndour

Statisticien Econométre

Chargé de cours à l'université.