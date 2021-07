Aux abonnés absents durant la fête de Tabaski, ce qui retient encore Idrissa Seck en France

Ils sont légion à souffrir d'un mal de gorge. La plupart de cette sensation de gêne au niveau de la gorge sont sans gravité et guérissent spontanément en quelques jours. C'est le cas des infections virales et des irritations par un produit toxique. Les infections qui peuvent être plus graves et nécessiter un traitement plus intense, sont beaucoup plus rares.

Il revient à la rédaction de dakarposte que le chef de file du parti "Rewmi", non moins Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), aux abonnés absents, depuis quelques semaines, souffre d'un mal de gorge. Et cela fait un bon bout de temps qu'il séjourne au pays de Marianne (en France) aux fins de s'y soigner.



"Quand on a mal à la gorge, on peut consulter soit son généraliste, soit un ORL (oto-rhino-laryngologiste). Dans ce cas, c'est une consultation très complète avec généralement une fibroscopie, car derrière un mal de gorge peut aussi se cacher des pathologies plus graves. Le fibroscopie permet de vérifier l'absence de pathologie plus grave comme un cancer par exemple. La palpation du cou, elle, permet de vérifier s'il existe des ganglions. Ces examens permettent ainsi d'écarter le diagnostic de cancer des voies aériennes supérieures." fait savoir une source médicale avant de renchérir: "Les maux de gorge font souffrir mais ils guérissent le plus souvent tout seuls, avec un simple traitement contre les douleurs et les irritations. Il faut tout de même consulter par prudence surtout si les douleurs persistent plusieurs semaines." Tel semble être le cas pour Idrissa Seck encore retenu en France.



Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est un prompt rétablissement!