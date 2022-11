Avancement de grade au sein de la police nationale : des commissaires principaux passent divisionnaires

Un certain nombre d’avancements va intervenir au sein de la police nationale. En effet, selon les informations de Dakaractu, pas moins de cinq commissaires principaux (commissaire avec 09 ans d’expérience) vont passer commissaires divisionnaires. Pour précision un divisionnaire est un policier qui a 17 ans d'ancienneté au poste de commissaire. Et c’est le cas pour les commissaires El Hadji Cheikh Dramé, central de Dakar, Aïssatou Ndiaye, commissaire central Thiès, Marième Diao, commissaire adjoint au bureau des passeports, le commissaire central de Saint-Louis, Mamadou Tendeng et Moustapha Diouf, commissaire central de Matam...