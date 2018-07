Avant Yakham Mbaye, Fallou Dione avait déjà agressé Pape Mael Diop…

De sources concordantes, n ous avons appris qu’il y a cinq ans, pour une histoire d’argent, Fallou Dione avait débarqué armé dans les bureaux du directeur général de l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads). Le coordonnateur du mouvement des jeunes de l’Apr, la Cojer, dans la Commune de Dakar-Plateau, avait trompé la vigilance de la sécurité de Pape Mael Diop, avant d’être stoppé in extremis par les gendarmes.

Arrêté et jugé en Flagrant délit, Fallou Dione avait écopé d’une peine ferme de six mois et écroué à la prison de Rebeuss. Seulement, diverses interventions avaient contribué à sa libération, après deux mois de séjour carcéral.

Des antécédents qui risquent de lui coûter très cher avec cette nouvelle agression que nombre de témoins de la scène qualifient de tentative de meurtre planifiée contre le directeur général du Soleil…



