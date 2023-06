Avec 5,6 milliards Fcfa, Barth veut faire de Dakar une ville lumière

Le maire de Dakar a présidé hier le lancement du programme d’éclairage public consacré à l’année 2023. Avec une manne financière de 5,6 milliards de FCFA, Barthélémy Dias entend faire briller le cadre de vie de la capitale. « Il est inédit de par son enveloppe financière (5,6 milliards de FCFA) et permettra sans nul doute l’amélioration du cadre de vie en endiguant les problèmes de sécurité et en redynamisant les espaces publics à la tombée de la nuit », a-t-il expliqué au sujet du projet qui « sera caractérisé par l’utilisation de matériels décoratifs avec des matériaux et des teintes qui s’adaptent aux conditions climatiques ainsi que l’introduction du concept d’éclairage architectural ».



MEntre autres édifices et quartiers ciblés par le programme, l’édile de Dakar a présenté le projet de l’éclairage des infrastructures sportives comme celui du stade de Grand-Yoff, du stade de Dieuppeul-Derklé et celles religieuses (Mausolées de Cambérène et de Yoff). En plus du pavoisement de certains axes de la capitale, ce volet du concept « Dakar Ville lumière » va aussi toucher Grand Yoff, les Parcelles assainies et une multitude jardins publics.

























































dakarmatin